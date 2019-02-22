Цены на «чёрное золото» ослабляют рубль

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне статистики Минэнерго США о росте добычи этого сырья в стране до рекордно высокой отметки в 12 миллионов баррелей в день, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы с пессимизмом восприняли данные Минэнерго США, согласно которым объем добычи нефти в стране за предыдущую неделю вырос на 100 тысяч баррелей в день и достиг рекордного показателя в 12 миллионов баррелей в сутки. При этом запасы нефти в стране выросли пятую неделю подряд. Рост составил 3,7 миллиона баррелей, что превзошло ожидания аналитиков.

Эксперты ожидают продолжения роста добычи нефти в США, и это усиливает опасения относительно риска переизбытка её предложения. «Мы ожидаем, что к концу года добыча нефти в США достигнет отметки в 13 миллионов баррелей в день, а средний показатель за 2019 год будет находится на уровне 12,5 миллиона баррелей в сутки», — считают аналитики банка «Citi», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,5125 рубля. По отношению к последней сделке 21 февраля доллар снизился на 5,75 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 2,76 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии почти не изменился и составил 74,3065 рубля. К