Цены на «чёрное золото» падают, доллар и евро - растут

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются после данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 октября выросли на 592 тысячи баррелей.

Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики, ожидают, что запасы за период выросли в стране почти на 500 тысяч баррелей после снижения неделей ранее.

«Динамика цен за последние двое суток отражает стремительное возвращение опасений относительно ослабления спроса в условиях высоких объёмов поставок», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего рыночного аналитика «AxiTrader» Стивена Иннеса.

Обеспокоенность по поводу спроса по-прежнему оказывает давление на инвесторов. Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, длящаяся уже 16 месяцев нанесла сильный удар по экономическому росту во всем мире, снизив спрос на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,9212 рубля. По отношению к последней сделке 29 октября доллар снизился на 2,88 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 8,92 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» почти не изменился к уровню вчерашнего закрытия и составил 71,0329 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 25,60 копейки.