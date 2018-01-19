Цены на «чёрное золото» падают, валюта реагирует вяло

Мировые цены на нефть сегодня утром падают на 1% после публикации данных о росте добычи в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

Несмотря на значительное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, данные о росте добычи оказывают давление на нефтяные цены. Согласно сообщению Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 января, выросла на 2,7%, или на 258 тысяч баррелей в сутки - до 9,75 миллиона баррелей в сутки. Выросли и запасы бензина - на 3,6 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 240,9 миллиона баррелей.

При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 412,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 3,536 миллиона баррелей, или на 0,84%. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге уменьшились на 4,2 миллиона баррелей, составив 42,4 миллиона баррелей.

«Рынок кажется немного перенапряженным после ралли в 30% с едва ли заметным снижением за последние три месяца», - комментирует ситуацию старший инвестиционный стратег «U.S. Bank Wealth Management» Роб Хэфорд, чьи слова приводит газета «The Wall Street Journal».

Сегодня рынок ожидает данных от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» по динамике буровых установок в стране. По итогам предыдущей недели, завершившейся 12 января, «BHGE» сообщила о росте числа буровых установок в США на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,5339 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 22,58 копейки. Однако к последней сделке 18 января доллар подрос на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 4,85 копейки и составил 69,3007 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 17 копеек.