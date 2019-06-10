Цены на «чёрное золото» поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне усилившихся ожиданий продления на второе полугодие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов продолжают отыгрывать заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума, что со стороны ОПЕК наблюдается практически полная поддержка продления соглашения о сокращении добычи. Министр также выразил надежду, что решение будет лёгкое, и организация продлит действие соглашения.

«Стоимость нефти марки Brent продолжает расти после того, как министр энергетики Саудовской Аравии выразил уверенность, что страны ОПЕК+ продлят действие соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2019 года», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитика брокерской компании «FXTM2 Хана Тана.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,7758 рубля. По отношению к последней сделке 7 июня доллар снизился на 3 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 26,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 15,80 копейки и составил 73,2945 рубля. Однако к официальному курсу евро подрос на 3,4 копейки.