Цены на «чёрное золото» поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут третью торговую сессию подряд на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к перебоям с поставками сырья из региона, свидетельствуют данные торгов.

Ключевым фактором, который продолжает поддерживать стоимость «чёрного золота», остается усилившаяся напряженность в отношениях между США и Ираном. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) 20 июня сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

21 июня президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник США введут новые существенные санкции в отношении Ирана, которые призваны не допустить обладания им ядерным оружием.

Аналитик «Oanda» Эдвард Мойа, мнение которого приводит агентство «Рейтер» полагает, что напряженность на Ближнем Востоке будет поддерживать цены на нефть в начале недели, «поскольку рынки будут ждать реакции Ирана на угрозу дополнительных санкций».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,9223 рубля. По отношению к последней сделке 21 июня доллар подешевел на 10,28 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 20,72 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 5,94 копейки и составил 71,5931 рубля. К официальному курсу евро вырос на 24,41 копейки.