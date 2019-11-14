Цены на «чёрное золото» поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

В ночь на четверг API сообщил, что, согласно его оценке, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 8 ноября сократились на 500 тысяч баррелей. Запасы бензина выросли на 2,3 миллиона баррелей, дистиллятов — на 800 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 1,2 миллиона баррелей, сообщил институт.

Аналитики при этом полагают, что запасы за неделю выросли на 1,65 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы сегодня вечером.

Поддерживают стоимость нефти и заявления ОПЕК. В 13 ноября генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК может резко снизить прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию. Кроме того, Баркиндо отметил, что некоторые американские компании предупредили о возможном замедлении роста добычи сланцевой нефти в 2020 году.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 64,1974 рубля. По отношению к последней сделке 13 ноября доллар снизился на 15,26 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта почти не изменилась (-0,35 копейки.).

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии уменьшился на 17 копеек и составил 70,61 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 6,24 копейки.