Цены на «чёрное золото» поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на данных о недельном снижении запасов сырья в США и опасениях за ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные бирж.

С конца прошлой недели поддержку ценам на нефть оказывает статистика Минэнерго США, согласно которой коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, снизились на 5,5 миллиона баррелей, хотя ожидалось сокращение всего на 1,7 миллиона баррелей.

«В последнее время есть несколько драйверов для цен на нефть: оптимизм в торговле, значительное сокращение запасов сырья в США, снижение курса доллара и удары в Ираке», - прокомментировала агентству «Рейтер» рыночный аналитик «CMC Markets» Маргарет Ян.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,0386 рубля. По отношению к последней сделке 27 декабря доллар почти не изменился (+0,61 коп.). К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта также подросла менее чем на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 17,39 копейки и составил 69,4839 рубля. К официальному курсу евро подскочил почти на 45 копеек.