Цены на «чёрное золото» поддерживают рубль

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после роста в конце прошлой недели, при этом они остаются в районе максимальных отметок с осени 2018 года на фоне торговых новостей, свидетельствуют данные торгов.

Несмотря на коррекционные настроения на рынке «чёрного золота» в понедельник, поддержку ценам оказывают новости, касающиеся торговых отношений двух крупнейших мировых экономик — США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином. Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Однако сроки этой встречи Трамп не обозначил.

«Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать оптимизм относительно того, что торговое соглашение между двумя крупнейшими мировыми экономиками будет достигнуто в ближайшие дни», - сказал агентству «Рейтер» аналитик «Oanda» Эдвард Мойя.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,3583 рубля. По отношению к последней сделке 22 февраля доллар снизился на 3,42 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 15,66 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 8,54 копейки и составил 74,1754 рубля. Однако к официальному курсу евро уменьшился на 15,78 копейки.