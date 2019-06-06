Цены на «чёрное золото» поддерживают рубль

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, отыгрывая ощутимые потери предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитиков.

В четверг на рынке «чёрного золота» наметилась коррекция после того, как в среду цены на сырье упали на 2-3%, а стоимость марки Brent обновила минимум с 29 января, впервые опустившись ниже отметки в 60 долларов за баррель на фоне статистики по запасам в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 6,8 миллиона баррелей, хотя аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 900 тысяч баррелей. Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила рекордные 12,4 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

«Рост добычи в США нивелирует все усилия ОПЕК+. А если учесть негативное влияние, которое может оказать торговая война на спрос на энергоносители, то в результате получаем снижение цен на нефть», — сказал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,3168 рубля. По отношению к последней сделке 5 июля доллар снизился на 7,82 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 19,25 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился почти на 7 копеек и составил 73,3064 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 6,26 копейки.