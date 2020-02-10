Цены на «чёрное золото» пошли вниз, курс рубля потянулся за ними

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на опасениях за спрос из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Трейдеров беспокоят перспективы спроса на «чёрное золото», поскольку распространение коронавируса негативно влияет на промышленность Китая, крупнейшего импортера нефти в мире. В понедельник многие предприятия страны возобновили работу после длинных выходных, часть ещё закрыта.

Рынки также следят за новостями от ОПЕК+. По данным СМИ, техкомитет стран ОПЕК+ рекомендовал до июня дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки для стабилизации нефтяного рынка. Согласно другим сообщениям, технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания в пятницу дополнительно рекомендовал продлить действующее соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года.

Инвесторы обращают внимание и на сообщения из США. 7 февраля нефтегазовая компания «Baker Hughes» сообщила, что за неделю, завершившуюся 7 февраля, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну, до 676 агрегатов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,9017 рубля. По отношению к последней сделке 7 февраля доллар снизился на 22,33 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла почти на 43 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 20,52 копейки и составил 69,9498 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 32,10 коп.