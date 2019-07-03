Цены на «чёрное золото» пошли вверх, курс рубля - вниз

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в рамках коррекции после падения днем ранее, достигавшего 3-4%; поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после резкого снижения цен днём ранее, вызванного опасениями за перспективы спроса на сырье в свете замедления роста мировой экономики. Определенную поддержку рынку оказывают результаты заседания ОПЕК+ и данные по запасам сырья в США от API.

Страны ОПЕК+ 2 июля единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. В целом, это не оказалось сюрпризом после того как о продлении на шесть или девять месяцев сказал президент РФ Владимир Путин на полях саммита G20. Знаковыми итогами встреч ОПЕК+ 1-2 июля стали подписание хартии о долгосрочном сотрудничестве стран и намерения скорректировать цель сделки по уровню коммерческих запасов нефти в мире.

«Заседание ОПЕК + показало, что страны-члены организации держатся вместе в трудные времена, характеризующиеся ухудшением перспектив мирового спроса. Они вместе стремятся к более сбалансированному рынку нефти, несмотря на очевидные последствия для их доли рынка», — сказал агентству «Рейтер» аналитик «Barclays Commodities Research» Амарприт Сингх.

Участники торгов также отыгрывают данные API о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю на 5 миллионов баррелей после сокращения на 7,55 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,964 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая сильное падение нефти по итогам торгов вторника.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,4154 рубля. По отношению к последней сделке 2 июля доллар вырос почти на 9,54 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала почти на 19 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 12,53 копейки и составил 71,5453 рубля. К официальному курсу евро повысился на 13,73 копейки.