Цены на «чёрное золото» снижаются, курсы валют меняются

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

В ночь на среду API сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 3,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали небольшого снижения показателя. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 418 тысяч баррелей.

«Неожиданный рост запасов нефти разочаровал нефтяных «быков» и, вероятно, способствовал закрытию позиций некоторыми инвесторами», - цитирует агентство «Рейтер» рыночного стратега «AxiTrader» Стивена Иннеса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,9493 рубля. По отношению к последней сделке 26 ноября доллар почти не изменился (-0,07 коп). К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 7,46 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 8,28 копейки и составил 70,4222 рубля. К официальному курсу евро снизился на 9,37 копейки.