Цены на «чёрное золото» тянут за собой и рубль

Стоимость нефти снижается сегодня утром на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным «API», запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 сентября, выросли на 6,181 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге увеличились на 1,320 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом сократились на 7,896 миллиона баррелей.

Сдерживают снижение нефтяных цен данные сентябрьского отчёта ОПЕК. Организация в августе снизила добычу нефти на 79 тысяч баррелей в день по сравнению с показателем прошлого месяца - до 32,755 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлён на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Позднее в среду участники рынка ожидают официальную статистику по запасам сырья в США от Минэнерго страны.

Курс доллара на торгах Московской биржи расчётами «завтра» на 10.00 мск среды рос на 5 копеек - до 57,76 рубля, курс евро - на 15 копеек, до 69,16 рубля.