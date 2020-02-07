Цены на фрукты, табачные изделия и стоимость проезда на железнодорожном транспорте – лидеры по росту в прошлом году в Мурманской области

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги по Мурманской области в 2019 году составил 103,5 процента, в том числе на продовольственные товары – 103,3, непродовольственные товары – 103,1, услуги – 104,2 процента.

Как сообщает Мурманскстат, из продовольственных товаров наиболее подорожали фрукты и цитрусовые (на 10,5 процента), фруктово-ягодные консервы (на 10,2), мука (на 9,8), макаронные и крупяные изделия (на 8,7), сыр (на 8,3), молоко и молочная продукция (на 7,5), масло и жиры (на 6,2 процента). Повысились цены на овощные консервы (на 5,6 процента), хлеб и хлебобулочные изделия (на 5,0), кондитерские изделия и чай, кофе, какао (на 4,0 процента). Цены на мясо- и рыбопродукты возросли на 2,7 и 1,7 процента соответственно.

Алкогольные напитки подорожали за год в среднем на 2,1 процента.

Т. Куликова, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, отмечает, в прошлом году значительно подешевел сахар-песок (на 24,0 процента). Снизились цены на овощи (на 6,0 процента) и куриные яйца (на 4,0 процента).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен наблюдался на табачные изделия (на 12,4 процента), товары для животных (на 8,3), парфюмерно-косметические товары (на 8,2), нитки (6,7), печатные издания (на 6,4), медикаменты (на 6,3), чулочно-носочные изделия (на 5,6), моющие и чистящие средства (на 5,4 процента). Снижение цен отмечено на телерадиотовары (на 5,0 процента), бытовые холодильники (на 5,7), фотоаппараты (на 4,3), средства связи (на 3,6 процента).

Среди услуг наблюдалось повышение стоимости проезда на железнодорожном и городском пассажирском транспорте (соответственно на 10,7 и 7,5 процента). На воздушном транспорте цены на билеты снизились (на 6,2 процента). Жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем на 4,0 процента.

Кроме того, возросла стоимость услуг правового характера (на 11,0 процента), в системе образования (на 9,9), ветеринарных (на 9,4), медицинских (на 4,8), организаций культуры (на 4,7), связи (на 4,2), бытовых (на 4,1), банков (на 3,8) и услуг страхования (на 3,7 процента).