Мурманская область. Арктика10.06.19 10:55
Цены на газ с 1 июля вырастут на 1,4% и для промышленности, и для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля повышает регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей - как для промышленности, так и для населения, говорится в приказах регулятора, опубликованных на портале нормативно-правовой информации. Приказы ФАС датированы 13 мая и зарегистрированы Министерством юстиции 5 июня.
Оптовые цены на газ, который продаёт «Газпром», регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. В 2018 году индексация цен составила 3,4%.
В сентябре 2018 года в прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2024 года говорилось, что индексация оптовых цен на газ для промышленности и населения в 2019 году составит 1,4%, а в 2020-2024 годах — не превысит 3% в год.
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