Цены на гречневую крупу растут и в Мурманской области

В Мурманской области с 6 по 11 ноября текущего года отмечено увеличение цен на гречневую крупу-ядрицу (на 1,7%), куриные яйца (на 0,9), хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки, картофель (на 0,6), питьевое пастеризованное молоко (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, вместе с тем снизились цены на подсолнечное масло (на 1,3%), шлифованный рис, морковь (на 0,7), репчатый лук (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.