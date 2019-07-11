Цены на капусту и лук радуют северян, а на картофель и морковь - огорчают

В Мурманской области со 2 по 8 июля текущего года зафиксировано снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 23,7%), репчатый лук (на 4,0), куриные яйца (на 2,2), подсолнечное масло (на 0,6), пшеничную муку (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, подорожали картофель (на 5,0%), морковь (на 4,5), пищевая поваренная соль (на 1,2), яблоки (на 0,8), охлаждённые и мороженые куры (на 0,6), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.