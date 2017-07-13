Цены на картофель и свежую белокочанную капусту пошли на снижение

Как сообщает Мурманскстат, с 4 по 10 июля текущего года в Мурманской области зафиксировано снижение цен на картофель (на 10,2%), свежую белокочанную капусту (на 5,0), куриные яйца (на 2,0), репчатый лук (на 1,5), яблоки (на 0,7), пшено (на 0,6%).

Увеличение цен отмечено на морковь (на 7,5%), сахарный песок (на 1,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.