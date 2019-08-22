Цены на лук, морковь и картофель в магазинах региона снижаются

В Мурманской области с 13 по 19 августа текущего года отмечено снижение цен на репчатый лук (на 8,4%), морковь (на 6,8), картофель (на 4,7), сахарный песок (на 2,8), яблоки (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, увеличение цен зафиксировано на белокочанную капусту (на 4,0%), куриные яйца (на 1,3), баранину и говядину, кроме бескостного мяса (соответственно на 0,9 и 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.