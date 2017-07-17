Цены на мёд будут кусаться

Производство мёда в России из-за холодного и дождливого лета в европейской части страны может сократиться вдвое по сравнению с показателями прошлого года, заявил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов в интервью газете «Известия».

Более того, Бутов предупредил, что если холодная погода продержится до конца августа, то пчелы не смогут заготовить мёд даже для собственного пропитания в зимние месяцы. А это значит, что их придётся кормить сахарным сиропом, который неблагоприятно влияет на иммунную систему пчелы. По его словам, пчёлы сохранятся в тех хозяйствах, которые сформировали страховой запас мёда. «А те, кто забрал больше мёда, чем положено, и заменил его сахарным сиропом, вообще могут лишиться пчелосемей», - предсказал Бутов.

Бутов пояснил, что из-за постоянных дождей и «нелетной погоды» пчёлы вылетают мало, поэтому уже сейчас они съели почти все, что собрали в погожие дни.

«Они постоянно работают, никогда не сидят без дела. Порядок в улье наводят. Как только появляется погодное «окно», сразу вылетают. Но сейчас они в улье», — рассказал он.

По оценке научного руководителя НИИ пчеловодства профессора Вячеслава Лебедева, потери мёда из-за плохой погоды могут составить 50% от прошлогоднего сбора. Это приведёт к его подорожанию. В 2017 году, пояснил Лебедев, мёд из белой акации, который уже поступил в продажу, подорожал по сравнению с прошлым годом на 50%: килограмм такого меда уже сейчас стоит от 500 рубленй.

«Опасность грозит не только хозяйствам Центральной России, но и Сибири, где жара и пожары. Прогноз, к сожалению, очень плохой. Объемы производства меда в этом году могут сократиться в разы. Многие пчеловоды нам звонят и высказывают опасения, что пчелиные семьи могут не обеспечить себя кормом», — рассказал Лебедев.

По информации издания, Союз пчеловодов намерен попросить президента и правительство принять меры по поддержке отрасли.