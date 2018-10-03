Цены на нефть демонстрируют слабую динамику, а доллар и евро активизироовались

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют слабую негативную динамику после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Участники рынка сегодня обратили внимание на данные API, согласно которым за неделю по 28 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 907 тысяч баррелей, до 400,9 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от Министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают роста уровня запасов в США за отчётную неделю на 1,98 миллиона баррелей после повышения на 1,85 миллиона баррелей неделей ранее.

Трейдеры, мнение которых приводит агентство «Рейтер», отмечают, что частично рост запасов нефти в США связан с увеличением добычи в стране до рекордного уровня в 11,1 миллиона баррелей в сутки. «Мы полагаем, что США закончат текущий год с добычей нефти в 11,3 миллиона баррелей в сутки», — приводит агентство мнение аналитиков банка «Barclays».

При этом снижение цен на «чёрное золото» существенно ограничено опасениями за сокращение предложения на мировом рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,4428 рубля. По отношению к последней сделке 2 октября доллар снизился на 5,72 копейк. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 22 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос почти на 14 копеек и составил 75,7592 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 50,20 копейки.