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Мурманская область. Арктика11.02.20 10:30

Цены на нефть меняются, курсы валют трепыхаются

Стоимость нефти сегодня  утром поднимается более чем на 1% в рамках коррекции после длительного снижения из-за рисков спроса в связи со вспышкой коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы фиксируют прибыль после длительного удешевления нефти. С начала года котировки опустились более чем на 18% из-за опасений за спрос в связи с ситуацией вокруг коронавируса, которая представляет риски для ряда отраслей, в том числе туризма, торговли и перевозок.

Трейдеры опасаются, что временные ограничения в работе предприятий КНР и различные карантинные меры негативно скажутся на экономике Китая, крупнейшего импортера нефти, и мира в целом. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.

«Объём торгов сегодня очень низкий. Также хотелось бы отметить, что мы находимся на техническом уровне поддержки, что может побудить тех, у кого открыта короткая позиция, вернуть прибыль», — приводит агентство «Рейтер» комментарий старшего рыночного стратега «CMC Markets» Майкла МакКарти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,8301 рубля. По отношению к последней сделке 10 февраля доллар снизился на 30 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла почти на 6 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал к последней сделке на 35 копеек и составил 69,6316 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 19,10 копейки.

 

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