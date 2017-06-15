Цены на нефть не демонстрируют какой-то динамики

Стоимость нефти сегодня утром не демонстрирует единой динамики после опубликованных 14 июня данных о росте добычи в США, а также после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в среду Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 июня, выросла на 0,13%, или на 12 тысяч баррелей в сутки, до 9,330 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, запасы бензина выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,87% - до 242,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,457 миллиона баррелей.

В тот же день Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем июньском докладе, что ОПЕК в мае нарастила добычу нефти на 290 тысяч баррелей в день по сравнению с апрелем - до максимального показателя 2017 года в 32,08 миллиона баррелей в сутки. Агентство объяснило рост показателя увеличением добычи в Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по сокращению добычи.

«Нам нужно доказательство того, что сокращение (добычи. - Ред.) ОПЕК оказывает воздействие на мировые запасы нефти, а это определенно не так, по крайне мере, пока», - передает агентство «Рейтер» мнение старшего аналитика по энергетике «Nasdaq» Тамар Эсснер.

Трейдеры также реагируют на решение ФРС США по ключевой ставке, оглашенное днем ранее. Комитет по открытым рынкам Федрезерва США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 57,4236 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 39,33 копейки. Однако к последней сделке 14 июня доллар подешевел на 1,14 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 41,36 копейки и составил 64,3617 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, снизился. Снижение составило 8,43 копецки.