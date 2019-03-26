Цены на нефть остановили падение рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне усилий стран-участниц альянса ОПЕК+ по сокращению добычи, а также нефтяных санкций против Ирана и Венесуэлы, следует из данных торгов.

С начале 2019 года поддерживающий фактором для роста цен стали усилия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Цены также росли на фоне санкций США в отношении нефтеэкспортеров и членов ОПЕК Ирана и Венесуэлы.

При этом, как отмечают аналитики, опасения относительно замедления роста мировой экономики сдерживают рост цен на нефть. «Цены на нефть не могут избавиться от влияния опасений по поводу роста глобального ВВП», — сказал рыночный аналитик «Oanda» Эдварда Мойа (Edward Moya), чье мнение приводит агентство «Рейтер».

«Глобальный рост промышленного производства замедлился до 1% в прошлом квартале, и показатели указывают на фактическую остановку роста в текущем квартале… За пределами Китая, азиатская промышленная индустрия также замедляла рост с начала этого года», — добавляют аналитики банка «JPMorgan Chase Bank».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,0671 рубля. По отношению к последней сделке 25 марта снизился на 1,79 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 42,22 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 6,18 копейки и составил 72,4482 рубля. К официальному курсу евро упал 47,47 копейки.