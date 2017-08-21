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Мурманская область. Арктика21.08.17 10:27

Цены на нефть поддерживают курс доллара

Мировые цены на нефть сегодня утром слабо опускаются вслед за удорожанием сырья на 3% в ходе торгов 18 августа, свидетельствуют данные торгов. Нефть коррекционно дешевеет после удорожания в пятницу, вызванного рядом факторов. Так, согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company», по итогам завершившейся 18 августа рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на три штуки, или на 0,32%, до 946 единиц.

В годовом выражении число буровых установок выросло на 455 штук, или в 1,93 раза. Число нефтяных буровых установок уменьшилось на пять штук, или на 0,65%, до 763 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на 1 штуку, или на 0,55%, до 182 штук.

Трейдеры при этом продолжали отыгрывать статистику Минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти в стране, которое за неделю, завершившуюся 11 августа, составило 8,9 миллиона баррелей, или 1,9% - до 466,5 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения только на 0,64%, или на 3,058 миллиона баррелей - до 472,342 миллиона баррелей. При этом министерство отметило рост добычи «чёрного золота» - на 0,84%, или на 79 тысяч баррелей в сутки, до 9,502 миллиона баррелей в сутки, что в понедельник поддерживает удешевление сырья.

«Ребалансировка нефтяного рынка идёт полным ходом, если смотреть по данным запасов, однако рынок обращает большое внимание на тот факт, что добыча сланцевой нефти продолжает расти», - приводит агентство «Рейтер» мнение инвестиционного аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Лафлина.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,1263 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 23,49 копейки. Однако к последней сделке 18 августа  доллар увеличился на 12,63 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 32,90 копейки и составил 69,3907 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел почти на 3 копейки.

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