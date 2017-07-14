Цены на нефть поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на оптимизме инвесторов, связанном с улучшением прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на нефть в 2017 году, свидетельствуют данные торгов.

Вчера МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2017 году - на 160 тысяч баррелей в день, до 98 миллионов баррелей в сутки. В предыдущем докладе мировой спрос на нефть ожидался на уровне 97,84 миллиона баррелей в сутки. При этом рост показателя по сравнению с 2016 годом составит 1,4 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть в 2018 году, по прогнозу, вырастёт на 1,4 миллиона баррелей в день, до 99,4 миллиона баррелей в сутки. Ускоренный рост показателя стран вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) скомпенсирует возможное его снижение со стороны стран ОЭСР.

Как стало известно изданию «The Wall Street Journa»l от руководителя отдела исследований фирмы ценных бумаг «Guotai Junan International» Грейс Лю, рынок нефтяных фьючерсов восстанавливается, хотя и медленнее, чем ожидалось ранее.

Кроме того, трейдеры ожидают публикации недельной статистики по числу нефтяных и газовых буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company». По итогам завершившейся 7 июля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,3%, до 952 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 512 штук, или в 2,2 раза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,9237 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 26 копеек. Однако к последней сделке 13 июля доллар подорожал на 10,12 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 37 копеек и составил 68,4445 рубля. Относительно последней сделки вчерашней сессии евро, как и доллар, вырос. Рост составил 26,45 копейки.