В Мурманске капитальный ремонт будет проводиться и в домах, за жильцами которых числится долгНеэффективная работа государственных компаний ведёт к ухудшению экономических перспектив страны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.07.17 10:28

Цены на нефть поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на оптимизме инвесторов, связанном с улучшением прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на нефть в 2017 году, свидетельствуют данные торгов.

Вчера МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2017 году - на 160 тысяч баррелей в день, до 98 миллионов баррелей в сутки. В предыдущем докладе мировой спрос на нефть ожидался на уровне 97,84 миллиона баррелей в сутки. При этом рост показателя по сравнению с 2016 годом составит 1,4 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть в 2018 году, по прогнозу, вырастёт на 1,4 миллиона баррелей в день, до 99,4 миллиона баррелей в сутки. Ускоренный рост показателя стран вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) скомпенсирует возможное его снижение со стороны стран ОЭСР.

Как стало известно изданию «The Wall Street Journa»l от руководителя отдела исследований фирмы ценных бумаг «Guotai Junan International» Грейс Лю, рынок нефтяных фьючерсов восстанавливается, хотя и медленнее, чем ожидалось ранее.

Кроме того, трейдеры ожидают публикации недельной статистики по числу нефтяных и газовых буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company». По итогам завершившейся 7 июля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,3%, до 952 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 512 штук, или в 2,2 раза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 59,9237 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 26 копеек. Однако к последней сделке 13 июля  доллар подорожал на 10,12 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 37 копеек и составил 68,4445 рубля. Относительно последней сделки вчерашней сессии евро, как и доллар, вырос. Рост составил 26,45 копейки.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 374 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

AVIS
14.07.17 10:06
Да, года два-полтора назад наши СМИ все захлёбывались от нападок на торговый порт за чёрную пыль, а сейчас воды в рот набрали неужели всё прекрасно в морской гавани Заполярья, только в Находке пылит у
Комментарий к новости:Требования к открытой перевалке и обработке угля будет определять правительство РФ
Марина
14.07.17 09:41
А что это местные журналисты все молчат про угольную пыль от мурманского торгового порта? Всё хорошо стало? Или продались за рекламу?
Комментарий к новости:Требования к открытой перевалке и обработке угля будет определять правительство РФ
другой взгляд
13.07.17 15:08
Думаю, что Набиулина занимается пропагандой, чтобы как-то поддержать нынешнюю власть, но в стране есть и другие оценки нашего мнимого благополучия: https://vk.com/andrey_fursov?z=video345092636_456239
Комментарий к новости:Большая часть пути по оздоровлению банковской системы РФ уже пройдена, считает председатель ЦБ РФ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:05«Открытая студия». Тематическая программа (12+)11:35«Без свидетелей». Художественный сериал, 10 серия (12+)12:05Фильм КФ «Кино без барьеров». 12:30«Братья Ч». Художественный фильм (16+)14:15Мультфильмы (0+)15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВпервые с декабря прошлого года в России отмечен рост среднего чека в месячном выраженииЦены на картофель и свежую белокочанную капусту пошли на снижение-PRO ВалютуЦены на нефть поддерживают курс рубляКурс евро упал почти на 64 копейки, доллара - почти на 44 копейки-PRO ЭнергетикуПорядок оплаты электроэнергии изменилсяИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 июляПлановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыМинздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризациюВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика