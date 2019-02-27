Цены на нефть поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов этого сырья в США на предыдущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным API, за неделю по 22 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,2 миллиона баррелей после роста на 1,26 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от Министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. При этом аналитики прогнозируют рост запасов на 2,842 миллиона баррелей после увеличения на 3,672 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, цены на нефть продолжает поддерживать сокращение добычи ОПЕК+ в рамках обновленного соглашения, достигнутого в конце 2018 года. В частности, сырьевой аналитик «Saxo Bank» Оле Хансен, мнение которого приводит агентство «Рейтер», связывает повышение цен на нефть в последнее время не с ростом спроса, а прежде всего, с «политически согласованным сокращением добычи ОПЕК+».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,7109 рубля. По отношению к последней сделке 26 февраля доллар подрос на копейку. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 9,27 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 19,68 копейки и составил 74,6382 рубля. Однако к официальному курсу евро увеличился на 14,84 копейки.