Цены на нефть поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в ожидании снижения базовой ставки ФРС США на текущей неделе впервые более чем за 10 лет, свидетельствуют данные торгов. Заседание ФРС США состоится 30-31 июля. Участники торгов ждут, что регулятор понизит базовую ставку впервые с 2008 года. Федрезерв постепенно понижал ставку в 2007-2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%.

Кроме того, инвесторы ждут новостей из Китая, где во вторник стартует очередной раунд торговых переговоров с США. Трейдеры не ожидают комплексного торгового соглашения по итогам переговоров, но надеются на прогресс по отдельным вопросам.

«Спрос на нефтяные фьючерсы хорошо поддерживают растущие ожидания снижения ставки в США», - цитирует агентство «Рейтер» аналитиков «ANZ Research». Оптимизм в отношении торговых переговоров Китая и США и напряженность на Ближнем Востоке также поддерживают цены на нефть, добавили они.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,4403 рубля. По отношению к последней сделке 29 июля доллар подрос менее, чем на копейку. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 8,24 копейки и составил 70,6376 рубля. К официальному курсу евро почти не изменился.