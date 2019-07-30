Онкологическая служба Мурманской области получит 620 млн рублей из резервного фонда правительства РФМурманскстат приглашает на работу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.07.19 10:33

Цены на нефть поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в ожидании снижения базовой ставки ФРС США на текущей неделе впервые более чем за 10 лет, свидетельствуют данные торгов. Заседание ФРС США состоится 30-31 июля. Участники торгов ждут, что регулятор понизит базовую ставку впервые с 2008 года. Федрезерв постепенно понижал ставку в 2007-2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%.

Кроме того, инвесторы ждут новостей из Китая, где во вторник стартует очередной раунд торговых переговоров с США. Трейдеры не ожидают комплексного торгового соглашения по итогам переговоров, но надеются на прогресс по отдельным вопросам.

«Спрос на нефтяные фьючерсы хорошо поддерживают растущие ожидания снижения ставки в США», - цитирует агентство «Рейтер» аналитиков «ANZ Research». Оптимизм в отношении торговых переговоров Китая и США и напряженность на Ближнем Востоке также поддерживают цены на нефть, добавили они.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,4403 рубля. По отношению к последней сделке 29 июля доллар подрос менее, чем на копейку. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 8,24 копейки и составил 70,6376 рубля. К официальному курсу евро почти не изменился.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Николай Б
29.07.19 21:44
Он ряжаный
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как стать казаком за Полярным кругом?
Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Тайны века». Документальный цикл (16+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиОптовые цены на мороженую рыбу продолжают снижаться-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 14 копеек, евро – на 4 копейки-PRO ЭнергетикуРосэнергоатом займётся теплоснабжением посёлка Африканда в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 289 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика