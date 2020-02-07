Цены на нефть поддерживают курс рубля

Цены на нефть сегодня утром растут на оптимизме инвесторов относительно решения техкомитета экспертов стран соглашения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают оценивать результаты прошедшего заседания технического комитета ОПЕК+ по вопросам касательно влияния коронавируса на спрос на нефть. В четверг, по данным СМИ, техкомитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки до июня для стабилизации нефтяного рынка. Рекомендация техкомитета не является окончательным решением, традиционно далее ее рассматривает министерский мониторинговый комитет альянса.

Кроме того, рынки обратили внимание на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва заинтересована в продолжении консультаций в рамках сделки ОПЕК+.

«Влияние коронавируса на рынок нефти остаётся в значительной степени историей спроса со стороны Китая, поскольку спрос на авиатопливо снижается, а экономические показатели сокращаются», — отмечают агентству «Рейтер» аналитики «RBC Capital Markets».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,2670 рубля. По отношению к последней сделке 6 февраля доллар снизился на 8,80 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла почти на 47 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 11,80 копейки и составил 69,4397рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 35,60 копейки.