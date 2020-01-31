Цены на нефть поддерживают рубль от дальнейшего падения

Стоимость нефти уверенно растёт сегодня утром после заявлений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы в пятницу отыгрывают заявления ВОЗ вокруг коронавируса. Так, организация признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В то же время она не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой.

По мнению аналитика брокерской компании «Oanda» Эдварда Мойа, мнение которого приводит агентство «Рейтер», именно заявление об отсутствии необходимости в ограничениях на передвижения людей и товаров поддерживает рынки.

Кроме того, пятничный рост цен на нефть связан с коррекционными настроениями после того, как с начала недели они упали почти на 4%, достигнув минимума за три месяца.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,2747 рубля. По отношению к последней сделке 30 января доллар подрос на полторы копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 23,89 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 11,83 копейки и составил 69,7117 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 29,66 копейки.