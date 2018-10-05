Цены на нефть поддерживают рубль от провала

Мировые цены на нефть сегодня утром перешли к росту после падения на 2-3% в четверг, поскольку на рынке преобладают ожидания предстоящих санкций США против Ирана в начале ноября и связанные с ними опасения за предложение сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

4 октября цены на нефть значительно снижались на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о способности страны увеличить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки. В среду министр сообщал, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре будет чуть выше уровня октября, который в настоящее время составляет 10,7 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, давление на стоимость «чёрного золота» оказали еженедельные данные Минэнерго США о существенном росте запасов сырья в стране.

Однако в пятницу утром инвесторы снова переключили внимание на грядущие санкции в отношении Ирана, которые могут негативно отразиться на предложении сырья. Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.

«Цены на нефть снизились 4 октября на фоне сочетания роста добычи нефти в Саудовской Аравии и России и наращивания запасов в США. Тем не менее, цены остаются устойчивыми, поскольку сохраняется беспокойство относительно поставок сырья на фоне надвигающихся иранских санкций», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ bank».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,8985 рубля. По отношению к последней сделке 4 октября доллар снизился на 11,90 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 68,70 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 18,36 копейки и составил 76,9664 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 94,59 рубля.