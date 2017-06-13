Цены на нефть подталкивают рубль вверх

Мировые цены на нефть сегодня утром слабо растут на уверенности министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в скором восстановлении баланса на рынке «чёрного золота», свидетельствуют данные торгов. Как сообщает агентство «Market Watch», министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что «ребалансировка рынка скоро наберет обороты». «На самом деле, на данный момент это хорошие новости для торговли», - передает агентство слова аналитика «SCI International» Гао Цзяня.

Сдерживают рост цен данные о росте числа буровых установок. Как сообщила «Baker Hughes», по итогам завершившейся 9 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 11 штук, или на 1,2%, до 927 единиц. Число нефтяных буровых установок выросло при этом на восемь штук, или на 1,09% - до 741 единицы, газодобывающих - на три, или на 1,65%, до 185 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 513 штук, или более чем в 2,2 раза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 56,9043 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 9,77 копейки. К последней сделке 9 июня доллар подешевел на 12,57 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 7 копеек и составил 63,7154 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 8,54 копейки.