Цены на нефть подыгрывают доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжают снижаться, отыгрывая данные о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 22 марта выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 442,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшение запасов на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,25%, до 438,4 миллиона баррелей.

При этом аналитики остаются оптимистичны по поводу динамики нефтяных цен, указывая на усилия стран-участниц сделки ОПЕК+. «Сегодняшнее снижение стоимости нефти не отменяет краткосрочный «бычий» фактор — сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, а также перебои с поставками (из Венесуэлы и Ирана. – Ред.)», — приводит агентство «Рейтер» мнение рыночного аналитика «Oanda» Эдварда Мойи.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,8162 рубля. По отношению к последней сделке 27 марта доллар снизился почти на 2 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 22,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос почти на 5 копеек и составил 72,9488 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 23 копейки.