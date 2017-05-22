Цены на нефть подыгрывают рублю

Нефтяные фьючерсы сегодня продолжают расти на торгах. Стоимость барреля нефти сорта Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель.

В субботу министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что все участники венского соглашения согласны продлить срок его действия до конца первого квартала 2018 года. Он также уточнил, что, по его мнению, продление соглашения до конца первого квартала 2018 года поможет достичь цели сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.

При этом министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада сказал 21 мая, что продление соглашения стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти на шесть месяцев позитивно отразится на стабильности рынка «чёрного золота». Кроме того, Катар «видит плюсы» и в пролонгации срока действия венских договоренностей на девять месяцев, до конца марта 2018 года.

По словам главного рыночного аналитика «CMC Markets» Рика Спунера, мнение которого приводит агентство «Блумберг», на рынке растёт уверенность в том, что соглашение о сокращении добычи нефти выполняется и в том, что оно со временем окажет влияние на предложение «чёрного золота». В то же время, эксперт не ожидает сильного удорожания нефти. «Более высокие, устойчивые цены приведут к риску роста добычи в США», - цитирует агентство.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 56,5246 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 63,56 копейки. К последней сделке 19 мая доллар подешевел на 37,54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 44,42 копейки и составил 63,2027 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро упал на 62,48 копейки.