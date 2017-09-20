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Мурманская область. Арктика20.09.17 10:28

Цены на нефть помогают укрепляться рублю

Мировые цены на нефть в сегодня утром растут на данных Американского института нефти (API) о её запасах в США за неделю, инвесторы также ожидают тех же данных от министерства энергетики страны, свидетельствуют данные торгов. По данным «API», запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 сентября, выросли на 1,4 миллиона баррелей, до 470 миллионов баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 422 тысячи баррелей.

Позднее  будут опубликованы данные Минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю. По прогнозам аналитиков, запасы увеличились на 2,925 миллиона баррелей, или на 0,62% - до 471,125 миллиона баррелей.

Инвесторы также продолжают отыгрывать слова министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, который заявил, что Ирак и некоторые другие нефтедобывающие страны считают, что необходимо сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ ещё примерно на 1%. По словам аль-Лаиби, сокращения добычи странами ОПЕК идут хорошо, страны вне ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей мере, но это согласуется с ожиданиями.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,1214 рубля.  По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на 2 копейки. К последней сделке 19 сентября доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 7 копеек и составил 69,7496 рублей. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 2,71 копейки.

 

 

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