Цены на нефть пошли вниз

Нефть дешевеет сегодня утром, так как инвесторы продолжают реагировать на данные об увеличении количества буровых установок в США, опубликованные американской нефтегазовой сервисной компанией «Baker Hughes» 16 июня вечером, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщила в пятницу «Baker Hughes», по итогам завершившейся 16 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,65%, до 933 единиц. Число нефтяных буровых установок увеличилось при этом на 6 штук, или на 0,8% - до 747 единиц, газодобывающих - на одну, или на 0,54%, до 186 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 509 штук, или более чем в 2,2 раза.

Эти данные могут предоставить разнонаправленные идеи для трейдеров. Так, по словам старшего рыночного стратега «AxiTrader» Грега Маккенны, которое приводит агентство, при увеличении числа нефтяных установок в США уже рекордные 22 недели подряд темп роста их количества снижается.

С другой стороны, как сообщает агентство «Франс Пресс», стоимость нефти опускается вследствие перенасыщения рынка «чёрного золота», вызванного ростом добычи в США, который компенсирует усилия ОПЕК по сокращению добычи.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,7060 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 3,48 копейки. К последней сделке 16 июня доллар просел на 6,4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, повысился на 19,25 копейки и составил 64,6486 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 5,14 копейки.