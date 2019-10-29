Цены на нефть пошли вниз, курс рубля тянется за ними

Цены на нефть снижаются сегодня утром в ожидании данных по запасам сырья в США и на опасениях за спрос, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут еженедельных данных по запасам нефти в США.

В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером - официальные данные Минэнерго США. По прогнозам аналитиков, за прошлую неделю запасы выросли более чем на 700 тысяч баррелей после снижения неделей ранее.

Кроме того, трейдеров продолжают беспокоить перспективы роста мировой экономики и спроса на нефть, которые находятся под давлением из-за долгой торговой войны США и КНР. «Инвесторы по-прежнему придают большее значение ослаблению роста спроса, чем риску сокращения поставок», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «ANZ».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,7835 рубля. По отношению к последней сделке 28 октября доллар подрос на 3,35 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 8,65 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 3,47 копейки и составил 70,7353 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 10,29 копейки.