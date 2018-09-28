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Мурманская область. Арктика28.09.18 10:32

Цены на нефть пошли вверх, курс доллара и евро - вниз

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжают расти на фоне сохраняющихся опасений относительно возможного дефицита сырья на рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывают ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Согласно данным МЭА, в июле страна экспортировала 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая.

Многие участники рынка допускают возможность дальнейшего удорожания нефти. Так, два крупных мировых нефтетрейдера, компании «Trafigura Group» и «Mercuria Energy Group Ltd», ожидают, что цены на нефть в конце 2018 — начале 2019 года вернутся к отметке 100 долларов за баррель (впервые с 2014 года) из-за сокращения экспорта сырья из Ирана на фоне американских санкций.

«В настоящее время все обеспокоены напряженной ситуацией с предложением сырья, и это продолжает подталкивать цены вверх. Но приближается период волатильности, поскольку мы по-прежнему ждем последующих шагов со стороны США», — приводит агентство «Блумберг» мнение сырьевого аналитика «Hyundai Futures» Уилла Юня.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,6211 рубля. По отношению к последней сделке 27 сентября доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 21,44 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 9,65 копейки и составил 76,2785 рубля. К официальному курсу евро упал на 76,22 копейки.

 

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