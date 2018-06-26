Цены на нефть повышаются, курс доллара снижается

Мировые цены на нефть повышаются во вторник утром после новостей, связанных с экспортом сырья из Ливии, при этом рост сдерживают ожидания увеличения добычи «чёрного золота» странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку стоимости нефти оказывают новости вокруг экспорта нефти из Ливии. Так, ранее во вторник стало известно, что ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара передаст контроль над нефтяными месторождениями и портами союзному временному правительству, которое действует на востоке страны.

В то же время повышение цен на «чёрное золото» ограничено ожиданиями увеличения добычи сырья после достигнутых в субботу договоренностей странами ОПЕК+. «Несмотря на соглашение ОПЕК на прошлой неделе, мы считаем, что ограниченное предложение сырья будет способствовать росту цен на нефть в течение 2018 года. Мы полагаем, что цены на нефть марки Brent будут превышать 80 долларов за баррель во втором полугодии 2018 года", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика американского инвестиционного банка «Jefferies» Джейсона Гаммела.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,8253 рубля. По отношению к последней сделке 25 июня доллар подрос на 4,28 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 12,44 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 0,27 копейки и составил 73,4448 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 13,36 копейки.