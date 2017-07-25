Цены на нефть приостановили падение рубля

Мировые цены на нефть продолжают увеличиваться сегодня утром, инвесторы отыгрывают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха об ограничении страной экспорта сырья, свидетельствуют данные торгов.

Саудовская Аравия ограничит экспорт своей нефти уровнем в 6,6 миллиона баррелей в день в августе, заявил аль-Фалих на пресс-конференции после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По его словам, это будет обусловлено повышением спроса на нефть внутри страны, а также углублением сокращения нефтедобычи. Он добавил, что участники соглашения о сокращении добычи нефти в случае необходимости могут продлить его действие.

В то же время, трейдеры отыгрывают данные министерского комитета ОПЕК+ по мониторингу за первое полугодие 2017 года. Комитет оценил уровень выполнения соглашения по добыче в 98%. Кроме того, комитет рекомендовал продлить сделку после первого квартала 2018 года, если потребуются дальнейшие меры для стабилизации рынка. Так, Саудовская Аравия поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти, минимальный срок - на второй квартал 2018 года, сообщил аль-Фалих.

Добавляют позитивных настроений на рынок и слова министра нефти и газа Омана Мухаммеда Хамада аль-Румхи, которые передает агентство «Блумберг». Министр сообщил, что Нигерия согласилась ограничить добычу нефти на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, если его достигнет.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,9481 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 29 копеек. Однако к последней сделке 24 июля доллар подешевел на 5,69 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 41,46 копейки и составил 69,8854 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 2 копейки.