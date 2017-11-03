Цены на нефть растут на заявлениях представителей ОПЕК, но доллар и евро начали день ростом

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют положительную динамику на комментариях министров нефти Саудовской Аравии и Ирака, которые поддерживают оптимизм инвесторов относительно возможного продления сделки по сокращению добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, слова которого приводит агентство «Блумберг», днём ранее заявил, что улучшение условий на нефтяном рынке будет продолжаться. «Когда мы с другими членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, соберемся через четыре недели в Вене, я ожидаю, что мы снова будем работать над тем, чтобы сократить глобальные запасы до их нормального уровня», - сообщил министр.

Поддержку ценам также оказали заявления министра нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, которые передает агентство. По словам министра, Ирак поддержит любое решение нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении по сокращению добычи нефти, включая продление сделки на девять месяцев после марта 2018 года для поддержания цен на нефть.

Все факторы указывают на то, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет довольно долговечным, считает глава Центра стратегических, энергетических и экономических исследований Майкл Линч. «Сейчас мы можем наблюдать самый сбалансированный рынок с 2014 года», - добавил эксперт.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.00 мск пятницы повышался на 0,03 рубля - до 58,19 рубля, курс евро рос на 0,06 рубля, до 67,85 рубля, следует из данных Московской биржи.