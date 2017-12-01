Цены на нефть растут, но рубль реагирует на них слабо

Сегодня утром мировые цены на нефть растут, отыгрывая новости о продлении до конца следующего года соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

В четверг 24 страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Решение о продлении сделки до конца 2018 года было единогласным, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки в июне 2018 года.

«Цены на нефть, скорее всего, будут оставаться около текущих уровней до следующего июня, когда запасы будут снижены до оптимального уровня благодаря продолжению сокращения добычи», - сказал агентству «Рейтер» директор «Idemitsu Kosan» Киеси Хомма.

В то же время рубль сегодня снижается к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,4971 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 8,43 копейки. К последней сделке 30 ноября доллар прибавил 4,71 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 19,95 копейки и составил 69,7180 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро прибавил 19,3 копейки.