Цены на нефть развернуло, курс рубля подтолкнуло

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на фоне надежд на меры поддержки экономики КНР после слабой статистики в стране, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает после публикации статистики из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта. Данная статистика усилила ожидания того, что власти одного из крупнейших мировых потребителей нефти предпримут меры для поддержки национальной экономики.

«Рост цен на нефть обусловлен ожиданием того, что власти КНР предпримут дополнительные меры поддержки экономики после слабой статистики»,- приводит агентство «Рейтер» мнение старшего рыночного стратега «OANDA» Джеффри Хейли.

Давление на стоимость сырья оказывают данные Минэнерго США о запасах в стране - за неделю, завершившуюся 25 октября, коммерческие запасы нефти увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,8347 рубля. По отношению к последней сделке 30 октября доллар практически не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 3,87 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 5 копеек и составил 71,2382 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 23 копейки.