Цены на нефть снижаются - доллар теряет, евро укрепляется

Цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырьё в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

Мировые инвесторы опасаются, что торговые разногласия в мире негативно отразятся на росте мировой экономики, что в свою очередь окажет давление на спрос на нефть. «Замедление экономической активности в настоящее время представляет угрозу для нашего базового сценария, предполагающего стабильный циклический рост спроса на нефть», — отметили аналитики «Bank of America Merrill Lynch», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

Эксперты банка также прогнозируют, что средняя стоимость нефти марок Brent и WTI в 2019 году составит 70 долларов и 59 долларов за баррель соответственно, а в 2020 году — 65 долларов и 60 долларов за баррель.

Сырьевой стратег «Saxo Bank» Оле Хансен отметил в свою очередь, что эскалация торговой напряженности между Китаем и США увеличила риски для роста мировой экономики, который и так уже замедляется. В ходе очередного раунда торговых переговоров США и Китая стороны не смогли разрешить свои противоречия и ввели дополнительные взаимные пошлины в отношении товаров друг друга.

Доллар снижается, евро растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль стабилен к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,2735 рубля. По отношению к последней сделке 3 июня доллар снизался на 6,65 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 28,12 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 7 копеек и составил 73,5378 рубля. К официальному курсу евро вырос на 32 копейки.