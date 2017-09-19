Цены на нефть снижаются, доллар начинает расти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром после публикации прогноза Минэнерго США по добыче сланцевой нефти в стране в октябре, свидетельствуют данные торгов. Нефтяные трейдеры реагируют на данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Согласно прогнозу «EIA», опубликованному днём ранее, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в октябре вырастет по сравнению с сентябрем на 79 тысяч баррелей в сутки — до 6,083 миллиона баррелей.

На данный момент оценка добычи в сентябре составляет 6,004 миллиона баррелей в сутки. EIA также ожидает в октябре роста добычи газа в США на 788 миллионов кубических футов — до 59,745 миллиарда кубических футов в сутки.

Кроме того, участники рынка ожидают заседания технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+, которое состоится в среду, 20 сентября, а также встречи министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти в составе Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России в Вене, которая запланирована на пятницу, 22 сентября.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,0071 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 38,29 копейки. Однако к последней сделке 18 сентября доллар подешевел на 10,19 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, взлетел на 85,87 копейки и составил 69,6101 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 11,50 копейки.