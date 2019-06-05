Цены на нефть снижаются, рубль держится

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж.

Давление на настроения инвесторов оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения. «Это негативная цифра, и если данные Минэнерго США её подтвердят, то это окажет давление на цены», — полагает глава отдела торговли и рыночной стратегии «SPI Asset Management» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы позднее в среду. Эксперты прогнозируют, что эти данные всё-таки укажут на сокращение запасов на 849 тысяч баррелей после снижения на 282 тысячи баррелей неделей ранее.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,1734 рубля. По отношению к последней сделке 4 июня доллар подрос на 0,84 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 1,20 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился почти на 7 копеек и составил 73,3692 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 5,47 копейки.