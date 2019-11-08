Цены на нефть снижаются, рубль сопротивляется

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне неопределенности в перспективах торговой договоренности между Вашингтоном и Пекином, а также в свете роста запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

7 ноября официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Однако никаких точных сроков или деталей соглашения так и не было озвучено, поэтому трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

«Рынок нефти находится в режиме паузы, так как трейдеры ждут более подробной информации о торговых переговорах», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего рыночного аналитика «AxiTrader» Стивена Иннеса.

Кроме того, на текущей неделе разочарование рынку принесли данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе почти на 8 миллионов баррелей, хотя ожидался гораздо меньший рост.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,6917 рубля. По отношению к последней сделке 7 ноября доллар вырос на 17,17 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 3,81 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии увеличился на 23,75 копейки и составил 70,3775 рубля. При этом к официальному курсу евро, как и доллар снизился. Снижение составило 17,14 копейки.