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Мурманская область. Арктика01.06.18 10:24

Цены на нефть снижаются, рубль тянется за ними

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, отыгрывая статистику по рекордному уровню добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, среднесуточная добыча нефти в стране в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории США достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.

Вместе с этим инвесторы реагируют на данные по недельной динамике добычи и запасов нефти в США. За неделю, завершившуюся 25 мая, добыча нефти в стране выросла на 44 тысячи баррелей в сутки — до 10,769 миллиона баррелей в сутки. Запасы при этом снизились сильнее ожиданий экспертов — на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 434,5 миллиона баррелей (при прогнозе снижения всего на 0,4 миллиона баррелей).

На котировки нефти продолжают оказывать давление и опасения роста добычи нефти странами ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на прошлой неделе, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,2624 рубля. По отношению к последней сделке 31 мая доллар снизился на 13,26 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 24,36 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 18,30 копейки и составил 72,7905 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар вырос. Рост составил 21 копейку.

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