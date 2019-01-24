Цены на нефть толкают рубль к снижению

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 18 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,6 миллиона баррелей после снижения неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 42 тысячи баррелей после сокращения на 2,68 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, как пишет агентство «Рейтер», аналитики связывают снижение стоимости «чёрного золота» с растущими опасениями относительно замедления роста мировой экономики. «Цены на нефть оказались под давлением, поскольку опасения относительно замедления роста мировой экономики находятся в центре внимания инвесторов», — цитирует агентство мнение аналитиков банка «ANZ».

Курс рубля сегодня утром после небольшого снижения на открытии торгуется у уровня предыдущего значения в паре с долларом и перешёл к слабому росту против евро, следует из данных Московской биржи.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,0884 рубля. По отношению к последней сделке 23 января доллар подрос на 1,59 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 24,34 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 6,07 копейки и составил 75,1793 рубля. К официальному курсу евро снизился на 20,68 копейки.