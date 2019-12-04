Цены на нефть тянут рубль за собой

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры с оптимизмом восприняли данные API, который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей после роста на 3,6 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы 4 декабря вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 1,7 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы с интересом ждут грядущих заседаний ОПЕК+, которые пройдут в Вене 5-6 декабря. Трейдеры надеются на меры со стороны нефтедобывающих стран для поддержки нефтяного рынка. «Мы думаем, что ОПЕК может продлить действие соглашения о сокращении добычи на весь 2020 год, а не на три-шесть месяцев, которые в настоящее время ожидает рынок», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «BNP Paribas Markets».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,1687 рубля. По отношению к последней сделке 3 декабря доллар вырос на 2,37 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 2,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 3,23 копейки и составил 71,0727 рубля. Однако к официальному курсу евро подрос на 1,19 копейки.